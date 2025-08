Sinner, basta vacanze: il numero uno più famoso d'Italia vuole un gran finale a stelle e strisce 

Si riparte, con le pile più cariche e la voglia di far godere ancora l’Italia. Jannik Sinner prepara il ritorno dopo la vittoria di Wimbledon, la rinuncia a Toronto e le vacanze in Sardegna. Da qualche giorno il numero uno al mondo è tornato a lavorare a Montecarlo in vista della trasferta americana. In mezzo il ritorno di Umberto Ferrara, il preparatore atletico del caso Clostebol e qualche allenamento con Matteo Berrettini. Sinner si pr