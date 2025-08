Cobolli-Shelton, dove vedere in tv l'ottavo del Toronto Masters 1000. Orario e quando si gioca 

Ci sono tre precedenti tra Flavio Cobolli e Ben Shelton e il bilancio sorride all'azzurro, avanti di due successi a uno: Flavio ha infatti avuto in due occasioni, entrambe nel 2024, prima sulla terra rossa di Ginevra agli ottavi e poi sul cemento di Washington in semifinale . Ben ha invece vinto l’unico precedente giocato in questa stagione, sempre sul cemento, nei sedicesimi del torneo di Acapulco .

Cobolli-Shelton, dove vedere il match in tv e streaming

L'incontro tra Cobolli e Shelton a Toronto sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile su Sky Go e Now TV in streaming.