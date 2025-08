È durata poco meno di un'ora la partita tra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo , valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Toronto . Il tennista argentino è stato infatti costretto a ritirarsi sul punteggio di 6-4 1-0 in favore del suo avversario a causa di un infortunio agli addominali . Si è trattata però di una decisione sofferta, anzi Cerundolo ha provato a stringere i denti fino all'ultimo, tuttavia a un certo punto non ha potuto far altro che andare a rete e stringere la mano a Zverev . Proprio quest'ultimo ha avuto un ruolo importante nella scelta del sudamericano, come raccontato nell'intervista post-match. "Ho visto che era molto arrabbiato sul 5-4 e lo capisco perché con un infortunio agli addominali non puoi servire, non puoi spingere con il dritto e non c'è molto che puoi fare. Ho visto che era sull'orlo delle lacrime e ho voluto parlargli " ha detto Zverev, per poi rivelare cosa gli ha sussurrato di fare.

Il consiglio di Zverev e la frase di Cerundolo

"Mi ha detto che l'unica ragione per cui voleva continuare a giocare era per il pubblico. Così gli ho risposto 'Senti, a volte devi prenderti cura di te stesso' perché un infortunio agli addominali può passare velocemente da uno stop di pochi giorni a uno di mesi. E l'ultima cosa che voglio è vederlo fermo per alcuni mesi". Il tennista di Amburgo ha poi speso parole al miele per il rivale: "È un giocatore incredibile, ma prima ancora un'incredibile persona. Ho un ottimo rapporto con lui, siamo molto amici. Voglio vederlo nel circuito e fare bene perché, ripeto, sta avendo un'ottima stagione e ho molto rispetto per lui. È un ragazzo incredibile, mi aveva battuto tre volte prima di oggi e non ho nulla di negativo da dire su di lui". Alla lunga Cerundolo si è convinto ad ascoltare il consiglio di Zverev, consapevole che ritirarsi fosse la scelta più saggia. Si è quindi tolto il polsino e ha stretto la mano prima all'arbitro e poi all'avversario, pronunciando un laconico "Non riesco a giocare, mi dispiace".

Zverev: "I Masters 1000 di due settimane non piacciono a nessuno"

Zverev si è dunque qualificato per i quarti di finale, dove se la vedrà contro l'australiano Popyrin dopo un giorno di riposo. Proprio quest'aspetto è stato sottolineato dal tedesco in una recente intervista al podcast 'Nothing Major', in cui ha apertamente criticato il nuovo formato dei Masters 1000: "Di tutti i giocatori con cui ho parlato, non ce n'è neppure uno a cui piacciano i Masters da due settimane. E credo che non piacciano nemmeno ai tifosi perché devono aspettare due giorni per vedere nuovamente in campo il loro giocatore preferito. Capisco che il tennis sia un business, ma non sono sicuro che questo modello stia funzionando molto bene. Gli unici due Masters 1000 rimasti di una settimana sono Montecarlo e Parigi-Bercy, che secondo me sono i migliori in assoluto perché arrivi, giochi, e te ne vai".