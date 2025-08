Nessuno mette Sinner tra i tennisti più simpatici, nemmeno Musetti. E invece c'è Kyrgios...

Quali sono i tennisti più simpatici del circuito ATP? Questa domanda è stata posta a una serie di giocatori presenti in Canada in occasione del Masters 1000 di Toronto. E non si può dire che le risposte siano state esattamente quelle che ci si aspettava. Il nome più gettonato è stato Carlos Alcaraz, seguito da Casper Ruud, entrambi effettivamente noti per essere apprezzati da tutti i loro colleghi. Spicca invece l'assenza del numero uno al mondo, Jannik Sinner, così come quella dell'altro italiano Lorenzo Musetti. Ovviamente il campione è troppo basso per poter dire con certezza che i risultati del sondaggio rispecchino il parere di tutti i giocatori, anche se verosimilmente uno come Alcaraz sarebbe comunque in top 3. Sono stati infatti intervistati appena quattro giocatori, tuttavia le loro risposte fanno riflettere. Specialmente perché c'è chi ha fatto il nome di un personaggio divisivo come Nick Kyrgios, precisando però "simpatico con me" e non con tutto il circuito.