Ruud, matrimonio pianificato durante Wimbledon: "Pago io, quindi voglio avere voce in capitolo su..."

Per un giocatore come Casper Ruud , rinunciare a Wimbledon è sicuramente meno doloroso che saltare un torneo sulla terra battuta. Tuttavia un giro nel tempio del tennis non dispiace neppure a uno specialista del rosso come il norvegese, che in occasione del Masters 1000 di Toronto ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tennis Channel, commentando la sua decisione di non disputare neppure un torneo su erba: " Mi è dispiaciuto non giocare Wimbledon perché è un torneo importante , infatti quasi ogni giorno ero davanti alla tv a guardare le partite. Ma ho potuto riposare e recuperare dal dolore al ginocchio. Ci sono volute tre settimane senza toccare la palla né fare niente per stare meglio. Mi sono divertito a essere una persona normale e a fare le cose per cui normalmente non ho tempo ". In particolare, Ruud ha svelato di aver potuto " pianificare il matrimonio " e ha raccontato alcuni interessanti retroscena.

Ruud sul matrimonio: "Voglio sapere per cosa sto pagando"

Casper convolerà a nozze con la sua storica fidanzata Maria Galligani, di origine italiana. L'annuncio era arrivato lo scorso novembre con una foto postata sui social, in cui i due si abbracciavano in un paradiso tropicale e sulla mano della donna c'era in bella vista un anello. "Non vedo l'ora di sposarti" aveva scritto il norvegese, che finalmente ha scelto una data: la prossima estate. Approfittando di aver saltato Wimbledon e l'intera stagione su erba, Ruud ha inoltre avuto l'opportunità di sistemare un dettaglio importante: "Abbiamo fatto alcuni viaggi all'estero per trovare la location perfetta. Ma non dirò quale abbiamo scelto perché sara una sorpresa". Infine, in merito all'aspetto economico ha spiegato: "Come per la maggior parte dei giocatori che stanno per sposarsi, dovrò pagare per il mio matrimonio, quindi voglio sapere per cosa sto pagando. Per questo è stato bello essere coinvolto nei preparativi. Riguardo altri dettagli come i colori o i tavoli, invece, prenderò le distanze e lascerò che sia Maria a decidere tutto. Ma voglio dire la mia sul luogo, sul periodo dell'anno e sul cibo".