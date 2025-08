Sinner sbarca a Cincinnati: il primo video sui social del torneo esalta i tifosi

A una manciata di giorni dall'inizio del Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner è sbarcato in Ohio. Si avvicina il ritorno in campo del numero uno al mondo, che dopo il trionfo a Wimbledon si è concesso una meritata vacanza in Sardegna e ha deciso di saltare il torneo di Toronto, in Canada. Nella scorsa settimana si è dunque allenato sui campi in cemento di Montecarlo, anche insieme al connazionale Matteo Berrettini, poi è salito su un aereo in direzione oltreoceano ed è atterrato negli Stati Uniti. Anche se - essendo accreditato di una testa di serie - il suo esordio avverrà con qualche giorno di ritardo (tra sabato e domenica), l'azzurro non ha voluto perdere tempo e si è presentato a Cincinnati con largo anticipo, così da acclimatarsi e testare le condizioni di gioco.