Un bambino scoppia a piangere sugli spalti a Toronto, la frase dell'arbitro conquista tutti: "Per favore..."

ROMA - Un momento di grande tennis… e di tenerezza. Durante il match tra Frances Tiafoe e Alex de Minaur al Canadian Open, non sono stati solo i colpi in campo ad attirare l’attenzione del pubblico. Sugli spalti, infatti, un bambino ha iniziato improvvisamente a piangere, interrompendo per un attimo la concentrazione generale. A spezzare la tensione, come spesso accade, ci ha pensato lui: Mohamed Lahyani, uno degli arbitri più carismatici e riconoscibili del circuito.