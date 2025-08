L'Italia del tennis è una superpotenza: alle spalle di Sinner c'è un movimento fiero

Non solo Sinner. L’Italia, a livello ATP, è sempre più una potenza assoluta. La recente vittoria a Umago di Luciano Darderi, che ha bissato l’alloro a Bastad della settimana precedente, ha permesso al nostro movimento di arrivare a 7 titoli in 7 mesi di stagione, con un totale di 10 finali raggiunte su un totale di 42 eventi del circuito maggiore. Conquistati due Slam, un “500” e quattro “250”. Un risultato straordinario, che vede l’Italia dominare il panorama internazionale nonostante i tre mesi abbondanti di assenza di Jannik Sinner, giunto alle 61 settimane in vetta al pianeta. Il numero 1 al mondo ha conquistato due trofei (Australian Open e Wimbledon), a fronte di due finali perse (Roma e Roland Garros), mentre Darderi ha trovato l’en plein tra Marrakech, Bastad e Umago; l’italo-argentino è entrato nel ristrettissimo club, di cui fanno parte anche Alcaraz e Bublik, ad aver alzato al cielo tre o più coppe in stagione. Flavio Cobolli, inoltre, ha impreziosito il record tricolore con i successi a Bucarest e, soprattutto, ad Amburgo. Lorenzo Musetti, dal canto suo, si iscrive a referto con la finale a Montecarlo (e tanti altri grandi piazzamenti). La Golden Era del tennis italiano si palesa, ovviamente, nella classifica ATP: oltre al giocatore più forte del mondo, gli azzurri vantano un altro Top 10 (Musetti, oggi sceso al numero 10) e un Top 20 come Flavio Cobolli (best ranking alla piazza n.17, nono italiano all-time); complessivamente l’Italia vanta sei giocatori tra i primi 50, nove tra i Top 100 e dodici nei primi 130. Il dettaglio che salta subito all’occhio è che sette dei nove italiani presenti nel gotha tennistico siano under 25 (accompagnati da Sonego e Berrettini, che non superano comunque i 30 anni di età).