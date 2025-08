Toronto, tifoso cerca di boicottare Zverev: il gesto del tedesco dopo la vittoria

Si è rivelato particolarmente caldo il finale di partita a Toronto tra Alexander Zverev e Alexei Popyrin , intenti a contendersi un posto in semifinale nel Masters 1000 canadese . Dopo aver perso il primo set al tie-break, il numero uno del seeding ha conquistato il secondo per 6-4 ed è andato a sevire per il match sul 5-3 nel terzo. Ecco però che sono iniziati i problemi, soprattutto a causa di una spiacevole presenza nello stadio. Il primo episodio di disturbo si è verificato sul punteggio di 30-0 nel nono game. Zverev stava facendo rimbalzare la pallina quando dagli spalti si è levato un urlo . Il tedesco ha immediatamente reagito, rivolgendosi direttamente allo spettatore e intimandogli di fare silenzio. Tempestivo anche l'intervento dell'arbitro, Mohamed Layhani , che ha pronunciato il classico 'Please' nel microfono.

Lo spettatore maleducato ha però reincarato la dose e il secondo grido è arrivato proprio quando la pallina era in aria e Zverev era pronto a colpirla. "Abbiate rispetto per favore" ha ribadito Layhani, mentre anche lo stesso Popyrin dall'altra parte del campo è apparso piuttosto infastidito. Fatto sta che Zverev ha commesso un doppio fallo e quando è stato inquadrato dalle telecamere nel suo sguardo c'era il fuoco. Fortunatamente, però, è intervenuta la security e pochi istanti prima che il tedesco servisse sul 30-15 all'interno dell'arena è risuonato un applauso: il pubblico accoglieva con sollievo gli addetti della sicurezza che accompagnavano fuori lo spettatore incivile.

La reazione di Zverev

Fortunatamente per Alexander, il doppio fallo commesso non ha compromesso né il game né il match, anzi pochi istanti dopo ha chiuso con una pregevole volée e si è guadagnato l'accesso in semifinale. A diventare virale è stata però la sua esultanza poiché non appena il suo colpo è risultato vincente, si è girato in direzione del posto dove fino a pochi punti prima sedeva il tifoso che lo disturbava e ha fatto 'ciao ciao' con la mano, dicendo letteralmente 'bye bye'. Sempre molto sportivo, quando si è trovato a rete a stringere la mano all'avversario, Zverev ha chiesto "scusa per il finale di partita". Popyrin ha risposto con un sorriso, dicendo che non c'era nulla per cui scusarsi e augurandogli buona fortuna per il resto del torneo.