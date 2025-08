Masters 1000 Cincinnati, Nardi e Gigante al via nelle qualificazioni. Presenti anche Cocciaretto e Trevisan

Wta Cincinnati, anche Cocciaretto e Trevisan partono dalle qualificazioni

Due le presenze azzurre anche nelle qualificazioni femminili dell'Open dell'Ohio, il cui montepremi totale ammonta a 5.152.599 dollari. Attesa per Elisabetta Cocciaretto: la n.77 Wta e quarta testa di serie delle 'quali', fa il suo esordio contro l’australiana Priscilla Hon, n.129 del ranking, già battuta quest’anno, ad aprile, al primo turno delle qualificazioni del '1000' sulla terra rossa di Madrid. In caso di successo, la classe 2001 di Fermo si giocherebbe la qualificazione per il main draw con la vincente della sfida tra la tedesca Ella Seidel, n.127 Wta, e la statunitense Varvara Lepchenko, n.126 Wta e 24esima testa di serie. In campo anche Martina Trevisan, n.272 del ranking, rientrata ad inizio luglio alle competizioni dopo sette mesi di stop per un’operazione al piede destro. La 31enne mancina di Firenze sfiderà l’argentina Solana Sierra, n.70 Wta e terza testa di serie del tabellone cadetto, mai affrontata in carriera. Chi vince questo match troverà al turno decisivo una tra la statunitense Emina Bektas, n.299 del ranking, o la polacca Katarzyna Kawa, n.121 Wta e 21esima testa di serie.