Cincinnati, Sinner sconfitto a calcio-tennis contro Vagnozzi-Ferrara: la sua reazione è tutta da ridere

Da Montecarlo a Cincinnati nel segno del calcio-tennis. Dopo il video in cui faceva coppia con Matteo Berrettini, sfidando sui campi del Principato Vagnozzi e Ferrara, Jannik Sinner ha esportato questa sua passione anche oltreoceano. Pochi giorni dopo essere sbarcato in Ohio, dove andrà in scena il torneo di Cincinnati - settimo Masters 1000 della stagione -, il numero uno al mondo è stato immortalato mentre si divertiva in campo insieme al suo team. In seguito all'allenamento per preparare l'appuntamento al via dal 7 agosto, in cui peraltro sarà chiamato a difendere il titolo, Sinner si è concesso un momento di svago con Simone Vagnozzi e Umberto Ferrara. Stavolta, però, per Jannik è arrivata una sconfitta e c'è da dire che non è stato troppo sportivo nell'accettarla, seppur ovviamente nel contesto di un'atmosfera scherzosa.