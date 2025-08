Il pazzesco racconto di Zverev: "Ero a cena con Nadal, a un certo punto si è alzato di scatto e..."

Zverev esalta Rafa Nadal: "Non lo ringrazierò mai abbastanza"

L'ex numero due del mondo si è inoltre soffermato sulla figura iconica di Rafa, onnipresente ai suoi allenamenti giornalieri durante la settimana trascorsa a Maiorca: "È stato spettacolare vederlo così coinvolto in campo con me, mi ha davvero sorpreso e non potrò mai ringraziarlo abbastanza. Prima di conoscerlo in questo modo, avrei detto che Djokovic sarebbe stato l’allenatore ideale per me, se mi avessi chiesto di scegliere tra i membri del Big Three, perché mi ha dato molti consigli e abbiamo avuto delle belle conversazioni. Ma quello che ha fatto Rafa quella settimana a Maiorca è stato... Abbiamo cenato insieme fino all’una di notte e, a metà cena, si è alzato in mezzo al ristorante e ha iniziato a colpire con il dritto, per darmi consigli tecnici".