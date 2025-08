Zverev e il segreto della sua svolta: "Ora sono un altro, il modello Federer mi ha cambiato la carriera". Di cosa si tratta

La prima metà di stagione è stata piuttosto negativa per Alexander Zverev , che nonostante una finale Slam e il titolo a Monaco di Baviera ha collezionato una serie di deludenti sconfitte, facendo un passo indietro rispetto ai progressi degli ultimi anni. Lo ha ammesso lui stesso, specialmente dopo l'eliminazione al primo turno a Wimbledon , in cui ha verosimilmente toccato il fondo . Proprio in quella circostanza è stato però bravo a non abbattersi: si è concesso una vacanza, ha rinunciato a un paio di tornei sulla terra rossa in Europa e ha trascorso una settimana a Manacor presso l'accademia di Nadal, ricevendo i preziosi consigli di Rafa e zio Toni. I primi risultati si sono visti subito dato che ha raggiunto la semifinale nel Masters 1000 di Toronto , dove pur senza brillare - tre delle quattro vittorie sono arrivate in tre set - è riuscito a garantirsi un posto tra i migliori quattro. Secondo Zverev , però, non si tratta di una coincidenza, anzi dopo la vittoria ai danni di Popyrin è intervenuto in conferenza stampa, rivelando il segreto dietro questo cambiamento e - in generale - della sua serenità mentale.

Il modello Federer come ispirazione

"Qualche anno fa, in una situazione del genere (il primo parziale perso dopo aver mancato due set point, ndr) avrei sicuramente rotto una racchetta. Invece è una cosa che non faccio più. L'ultima volta che ho rotto una racchetta è stato due o tre anni e mezzo fa, credo. Non ho intenzione di cambiare". Alla base di questo desiderio c'è una ragione speciale, o meglio una persona: sua figlia Mayla, nata nel 2021. "Ora sono padre, quindi voglio essere un buon esempio - ha detto Zverev - Voglio essere ricordato per il mio tennis e per quanto di buono realizzato in campo, oltre che fuori. Con la mia fondazione e anche con la mia famiglia sento infatti di fare un grande lavoro che può aiutare le persone in tutto il mondo. Peferirei di gran lunga essere ricordato per questo piuttosto che per gli scatti d'ira che avevo in passato". A tal proposito, non è mancata una citazione a Roger Federer e al cosiddetto 'modello Federer': "Anche lui aveva scatti d'ira come un matto, ma poi è cambiato ed è diventato Roger Federer, ovvero la perfezione che tutti conosciamo oggi. Tuttavia non è sempre stato così. Nella mia mente è scattato qualcosa e ho deciso di essere diverso in campo."