Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i due migliori giocatori al mondo nonché i grandi protagonisti di questo momento storico del tennis, perciò quando si incontrano fa notizia. Poco importa se sia una finale Slam oppure un semplice saluto su un campo d'allenamento secondario. È quello che è accaduto in Ohio, dove giovedì 7 agosto comincerà il Masters 1000 di Cincinnati , il settimo della stagione e il secondo della tournée nordamericana (dopo Toronto) che terminerà con lo US Open . Mentre lo spagnolo aveva finito il suo allenamento, l'azzurro stava per iniziarlo, dunque i due si sono incrociati e hanno avuto modo di chiacchierare per una trentina di secondi. Qual è stato l'argomento? Le vacanze post-Wimbledon e come hanno rispettivamente trascorso le ultime settimane. Nonostante Sinner e Alcaraz abbiano semplicemente scambiato un paio di battute, il video è diventato virale sui social.

Cosa si sono detti Sinner e Alcaraz

"Non ho fatto niente di pazzo, tu?" ha detto Jannik in merito alle sue vacanze estive, come si evince dal filmato postato in rete. "Anch'io non ho fatto nulla di folle" ha replicato Alcaraz con un sorriso. Lo spagnolo ha poi monopolizzato la conversazione, raccontando: "Ho trascorso due settimane a casa e una nel sud della Spagna (a Cadice, in Andalusia, ndr). È stato bello. Sai, tre settimane a casa in estate... mi sono quasi annoiato. Non ero abituato. Era almeno un anno che non vedevo tutti i miei amici e tutte le persone fare ciò che volevano". Nel mentre Sinner annuiva, verosimilmente con la testa già all'allenamento. Infine si sono salutati con un'ultima stretta di mano e una pacca sulla spalla, per poi stringere la mano anche ai membri dei rispettivi team. Non si può dire che Alcaraz mentisse quando diceva, in un'intervista al Financial Times, che fuori dal campo ha un buon rapporto con Sinner.