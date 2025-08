"Devi morire stanotte", la minaccia shock a Svitolina degli scommettitori

La piaga degli insulti social torna ad abbattersi sul mondo del tennis. A denunciare, questa volta, è stata l'ucraina Elina Svitolina, presa di mira da una serie di scommettitori furiosi dopo la sconfitta per 6-2 6-2 contro Naomi Osaka nei quarti di finale del WTA 1000 di Montreal. La giocatrice di Odessa ha pubblicato alcuni messaggi ricevuti, in cui si spazia dalle offese alle minacce fino ad arrivare al razzismo nei confronti del marito, il tennista Gael Monfils. "Devi morire stanotte" recita ad esempio uno dei messaggi, mentre un altro tira in ballo il conflitto tra Russia e Ucraina, che tocca particolarmente da vicino Svitolina. Purtroppo i tennisti devono fare i conti con questo problema per tutto l'anno e le piattaforme ancora non sono riuscite a trovare un modo per contrastare questo fenomeno. Svitolina comunque non è rimasta a guardare e ha voluto mandare un chiaro messaggio agli haters.