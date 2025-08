La Coppa Davis torna in Campania. Il trofeo mondiale vinto nel 2024 dall’Italia del tennis guidata da Jannik Sinner fa tappa a Ischia e Procida nell’incanto del Golfo di Napoli e nel pieno dell’estate: sull’Isola Verde dal 20 al 22 agosto e sull’Isola di Arturo il 22 e il 23 agosto. L’esposizione della famosa e suggestiva Insalatiera conquistata dal tennis azzurro rappresenta una vittoria organizzativa della Fitp Campania, con il suo presidente Angelo Chiaiese e il consiglio direttivo tutto, con la collaborazione del consigliere nazionale Virginia Di Caterino. Una notevole promozione del tennis e dei suoi campioni sul territorio che la Fitp Campania ha ottenuto per la seconda volta quest’anno, dopo il successo dello scorso aprile con le tappe ad Aversa, a Napoli e a Benevento.

Il programma prevede l’arrivo del trofeo mondiale a Ischia, il 20 agosto. Nella stessa giornata, dalle ore 16 alle ore 23, la Coppa Davis sarà esposta al pubblico in corso Vittoria Colonna, in prossimità della piazzetta San Girolamo, cuore pulsante di Ischia e punto di riferimento dell’estate vacanziera sull’isola, subito dopo l’info point del Comune di Ischia. L’esposizione, con ingresso gratuito, continuerà anche per tutto giovedì 21 agosto, dalle ore 8 alle ore 23. Il 21 agosto sarà anche la giornata clou delle attività promozionali legate all’arrivo della Coppa Davis sull’Isola Verde. La Fitp Campania darà vita a uno speciale “Tennis Day” con gli allievi di tutte le scuole tennis dell’isola, sui campi del Tennis Ischia Lido di via Cristoforo Colombo, a pochi metri proprio da via Vittoria Colonna dove è esposto il trofeo. L’evento sarà coordinato dall’avvocato Federico De Angelis, dirigente del Tennis Ischia Lido. Sempre giovedì 21 agosto il presidente della Fitp Campania Angelo Chiaiese donerà una targa ricordo al sindaco di Ischia Vincenzo Ferrandino, per celebrare la prima volta dell’arrivo a Ischia della Coppa Davis.

Il trofeo della Coppa Davis continuerà il viaggio nel Golfo di Napoli ed arriverà a Procida nella mattinata del 22 agosto, per essere esposta al pubblico fino a a tutto il 23 agosto. Per ospitarla, il Comune di Procida ha scelto il cinquecentesco Palazzo d'Avalos a Terra Murata, l’imponente e storica struttura simbolo dell’isola, oggi attivo centro socio-culturale di Procida, in passato prima dimora della famiglia d’Avalos e poi carcere chiuso nel 1988.