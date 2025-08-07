Alcaraz avvisa Sinner dopo il ko a Wimbledon, la frase che accende Cincinnati: "Il mio obiettivo è uno solo..."

Poche ore dopo la conferenza di Jannik Sinner, è stato il turno di quella di Carlos Alcaraz, che ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia dell'inizio del Masters 1000 di Cincinnati. "Sono davvero soddisfatto di tutto ciò che sto facendo finora e cercherò di continuare così" ha esordito lo spagnolo, il quale ha poi parlato del recente torneo di Wimbledon e in particolare dell'atto conclusivo. "Perdere una finale Slam è stata una novità, ma a essere onesti bisogna essere pronti. Ovviamente io non volevo perderne nessuna, tuttavia ho lasciato il campo felice e fiero - ha ammesso - Il mio primo pensiero è stato: 'Prima o poi avrei dovuto perdere una finale Slam, è successo a tutti'. Ribadisco però che non posso non essere grato per tutto quello che sto facendo e vivendo. Nonostante la sconfitta, al momento di uscire dal campo ero orgoglioso per essere arrivato in finale e per ciò che ho fatto".
Alcaraz svela qual è il suo obiettivo
"Ci sono tante cose che ci tenevo ad aggiungere al mio gioco per migliorare, ma al momento il mio obiettivo rimane lo stesso di sempre: essere felice e divertirmi sia dentro che fuori dal campo". A tal proposito, concentrandosi sui traguardi che intende raggiungere, Alcaraz ha ammesso: "In ogni partita scendo in campo con il desiderio di tornare al numero uno del mondo a fine anno. Punto a questo nella seconda parte della stagione". Per riuscirci, però, dovrà avere la meglio di un osso duro come Jannik Sinner: "Sono molto contento di aver costruito una rivalità così forte contro di lui. Penso che entrambi abbiamo già fatto grandi cose nel tennis in poco tempo. Onestamente non penso alla storia che stiamo scrivendo nel tennis, ma solo al fatto che abbiamo una lunga carriera davanti a noi".