Alcaraz avvisa Sinner dopo il ko a Wimbledon, la frase che accende Cincinnati: "Il mio obiettivo è uno solo..."

Poche ore dopo la conferenza di Jannik Sinner, è stato il turno di quella di Carlos Alcaraz, che ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia dell'inizio del Masters 1000 di Cincinnati. "Sono davvero soddisfatto di tutto ciò che sto facendo finora e cercherò di continuare così" ha esordito lo spagnolo, il quale ha poi parlato del recente torneo di Wimbledon e in particolare dell'atto conclusivo. "Perdere una finale Slam è stata una novità, ma a essere onesti bisogna essere pronti. Ovviamente io non volevo perderne nessuna, tuttavia ho lasciato il campo felice e fiero - ha ammesso - Il mio primo pensiero è stato: 'Prima o poi avrei dovuto perdere una finale Slam, è successo a tutti'. Ribadisco però che non posso non essere grato per tutto quello che sto facendo e vivendo. Nonostante la sconfitta, al momento di uscire dal campo ero orgoglioso per essere arrivato in finale e per ciò che ho fatto".