Sinner e il mistero sulla locandina del Six Kings Slam: l'errore sul suo volto fa discutere i social

L’attuale Re del tennis mondiale relegato in secondo piano. Non è passata inosservata a tutti gli appassionati e in particolare ai tanti tifosi di Jannik Sinner , la locandina della seconda edizione del Six Kings Slam, in programma a Riad (Arabia Saudita) dal 15 al 18 ottobre. Il torneo milionario, organizzato dall’Autorità Generale per l’intrattenimento saudita, che lo scorso anno ha visto vincere proprio il numero uno al mondo in finale contro Alcaraz, portando a casa la bellezza di 7 milioni di dollari (1,5 garantiti per la sola partecipazione e 6 per la vittoria del torneo), vedrà quest’anno al via, oltre ai due finalisti della passata edizione e al confermato Djokovic, anche i nuovi entrati Alexander Zverev, Jack Draper e Taylor Fritz. Questi ultimi tre vanno a sostituire Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune, presenti nella prima edizione.

Sinner in secondo piano

Nell’annunciare l’evento, il presidente dell’organizzazione, Turki Alalshikh, ha postato un’immagine con i sei tennisti stilizzati mentre indossano una corona da Re. In primo piano, però, non vi era il numero uno Jannik Sinner, vincitore di tre degli ultimi quattro tornei dello Slam, ma Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Se non si considera l’attuale ranking mondiale, appare ovviamente giustissima la presenza del serbo, l’ultimo rimasto dei cosiddetti “Big 3” del tennis mondiale, dopo gli addii di Roger Federer e proprio Rafa Nadal, e recordman di tornei dello Slam vinti. Forse, però, per molti tifosi del campione italiano è più sorprendente che rispetto all’azzurro sia stato messo in primo piano lo spagnolo, da lui sconfitto di recente nella storica finale di Wimbledon dello scorso 13 luglio.

Il mistero dei cinque Slam sul volto di Jannik

Come se non bastasse aver relegato l’azzurro in seconda fila, a molti appassionati non è passato inosservato un errore. Sul volto di Jannik Sinner, così come su quello di Djokovic (24) e Alcaraz (5), è stato anche inserito il numero di Slam da lui vinti. Peccato che, come noto, i successi dell’altoatesino negli Slam siano attualmente quattro e non cinque, come invece appare sul viso del numero uno al mondo. Possibile però che, denotando un po’ di sfacciataggine, gli organizzatori del torneo saudita considerino il Six Kings Slam già al pari di Wimbledon, Roland, Garros, US Open ed Australian Open. L’evento kermesse organizzato dall’Arabia Saudita è il più ricco al mondo e ciò potrebbe far credere legittimo agli organizzatori considerarlo già al pari dei più grandi tornei della storia del tennis. Se si considera, invece, la presenza del numero cinque soltanto un semplice errore degli organizzatori, lo si può vedere come benaugurante. Se dovesse vincere gli US Open, infatti, Sinner arriverebbe davvero a cinque successi nei tornei Slam, quelli veri, e a quel punto gli organizzatori del Six Kings Slam nemmeno dovrebbero cambiare la grafica.