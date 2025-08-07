Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Atp Cincinnati, gioia Nardi: compleanno da lucky loser, in tabellone contro Tirante

Il pesarese, battuto nelle qualificazioni dal belga Blockx, festeggia i 22 anni accedendo al main draw del Masters 1000 statunitense da ripescato: esordio al primo turno con il qualificato argentino
Atp Cincinnati, gioia Nardi: compleanno da lucky loser, in tabellone contro Tirante© EPA
ROMA - Luca Nardi accede al main draw del 'Cincinnati Open', settimo Atp Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 9.193.540 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del 'Lindner Family Tennis Center' della metropoli dell'Ohio. Il pesarese - ieri, mercoledì 6 agosto, ha festeggiato 22 anni - numero 97 Atp e sesta testa di serie delle qualificazioni, dopo essere stato battuto nel turno decisivo per 6-4, 6-3, in un'ora e 23 minuti di gioco, dal belga Alexander Blockx, numero 121 Atp e 18esima testa di serie, è stato infatti ripescato come lucky loser ed è diventato così l'ottavo azzurro in tabellone.

Atp Cincinnati, è Tirante l'avversario di Nardi al primo turno: i precedenti

Nardi affronterà all'esordio nel main draw l'argentino Thiago Agustin Tirante, numero 130 Atp, anche lui passato attraverso le qualificazioni. Il 24enne di La Plata si è imposto in due set nell'unico precedente con il marchigiano, disputato al primo turno delle qualificazioni dello Us Open 2023. Il vincitore sfiderà, al secondo turno, il canadese Denis Shapovalov, numero 29 del ranking e 24 del seeding.

