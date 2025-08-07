Atp Cincinnati, gioia Nardi: compleanno da lucky loser, in tabellone contro Tirante

ROMA - Luca Nardi accede al main draw del 'Cincinnati Open', settimo Atp Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 9.193.540 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del 'Lindner Family Tennis Center' della metropoli dell'Ohio. Il pesarese - ieri, mercoledì 6 agosto, ha festeggiato 22 anni - numero 97 Atp e sesta testa di serie delle qualificazioni, dopo essere stato battuto nel turno decisivo per 6-4, 6-3, in un'ora e 23 minuti di gioco, dal belga Alexander Blockx, numero 121 Atp e 18esima testa di serie, è stato infatti ripescato come lucky loser ed è diventato così l'ottavo azzurro in tabellone.