Atp Cincinnati, delusione Arnaldi: subito eliminato da Bonzi

Sconfitta in rimonta per l'unico azzurro impegnato in giornata nel Masters 1000 dell'Ohio: niente derby con Musetti
Atp Cincinnati, delusione Arnaldi: subito eliminato da Bonzi
1 min

C'erano altre aspettative, tra le quali il possibile derby con Musetti, prima del debutto di Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Cincinnati, che alla fine si rivela fatale per l'azzurro, arresosi in due set al francese Benjamin Bonzi, che dopo quasi tre ore di lotta, si impone per 6-7 (1), 6-3, 6-4.

Il primo set illude l'azzurro, poi la rimonta del francese

Eppure il match sembrava aver preso la piega giusta per Arnaldi che, pur sprecando diverse palle break (leit motiv di tutto l'incontro), si porta avani di un set, dominando il tie-break con Bonzi. Nel secondo set però il passaggio a vuoto di Arnaldi costa caro e vede il francese trovare lo spiraglio per chiudere con ottimo punteggio il parziale e portarsi al terzo e decisivo set con le batterie ricaricate. Anche il terzo parziale resta sulla coscienza di Arnaldi, che spreca addirittura cinque palle per strappare il servizio dell'avversario. Il suo match finisce lì, perche poi è il più regolare Bonzi a trionfare e a passare il turno.

