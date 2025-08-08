Jannik Sinner è pronto al ritorno in campo dopo il titolo conquistato a Wimbledon. Reduce da una settimana di vacanza in Sardegna e una di allenamento a Montecarlo, il numero uno al mondo mette nel mirino il rientro nel circuito ATP e punta a difendere il titolo ottenuto lo scorso anno nel Masters 1000 di Cincinnati. Ovviamente non sarà facile, ma Sinner è sicuramente l'uomo da battere, come dimostrato su questa superficie dodici mesi fa, quando trionfò prima in Ohio e poi allo US Open. Anche stavolta l'obiettivo principale resta lo Slam newyorchese, ma non c'è motivo per non provare a fare bene anche a Cincinnati. Riposato dopo aver saltato Toronto, la missione cemento statunitense per Jannik è ufficialmente pronta per cominciare.