Boato improvviso del pubblico a Toronto: Shelton sbalordito e giocatori immobili in campo. Cosa è successo

Nel bel mezzo della finale del Masters 1000 di Toronto tra Karen Khachanov e Ben Shelton, mentre il russo si apprestava a servire sul punteggio di 4-3 30-30 nel primo set, il pubblico canadese è esploso in un boato. Una gioia improvvisa, con applausi e urla che si sono fatte sempre più rumorose, arrivando inevitabilmente a interrompere il gioco e costringendo i due finalisti a fermarsi. Khachanov ha reagito in maniera molto pacata, come se fosse una cosa normale, e ha aspettato che dagli spalti calasse il silenzio. Sbalordito invece Shelton, il quale si è guardato intorno spaesato e non ha potuto fare a meno di chiedere cosa stesse succedendo. Dopo aver atteso alcuni secondi, e vedendo che il pubblico continuava a festeggiare, l'americano ha guardato l'avversario e si è poi diretto verso l'arbitro, chiedendogli lumi in merito all'inusuale situazione.