Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Boato improvviso del pubblico a Toronto: Shelton sbalordito e giocatori immobili in campo. Cosa è successo

Nel bel mezzo del primo set della finale in Canada, il gioco è stato sospeso dopo che dagli spalti gli spettatori hanno iniziato a festeggiare: il motivo
3 min

Nel bel mezzo della finale del Masters 1000 di Toronto tra Karen Khachanov e Ben Shelton, mentre il russo si apprestava a servire sul punteggio di 4-3 30-30 nel primo set, il pubblico canadese è esploso in un boato. Una gioia improvvisa, con applausi e urla che si sono fatte sempre più rumorose, arrivando inevitabilmente a interrompere il gioco e costringendo i due finalisti a fermarsi. Khachanov ha reagito in maniera molto pacata, come se fosse una cosa normale, e ha aspettato che dagli spalti calasse il silenzio. Sbalordito invece Shelton, il quale si è guardato intorno spaesato e non ha potuto fare a meno di chiedere cosa stesse succedendo. Dopo aver atteso alcuni secondi, e vedendo che il pubblico continuava a festeggiare, l'americano ha guardato l'avversario e si è poi diretto verso l'arbitro, chiedendogli lumi in merito all'inusuale situazione.

Cosa è successo

Il motivo del boato improvviso del pubblico a Toronto è stato il trionfo di Victoria Mboko nella finale del WTA 1000 di Montreal. Proprio in quegli istanti del primo set tra Shelton e Khachanov, la diciottenne canadese ha infatti completato la sua rimonta contro Naomi Osaka, conquistando il primo titolo in carriera nel circuito maggiore e mandando in visibilio il pubblico di casa. La notizia si è presto diffusa anche a Toronto e gli spettatori hanno voluto regalare il giusto tributo alla propria beniamina per l'incredibile traguardo raggiunto. L'arbitro, Fergus Murphy, evidentemente era stato informato dato che quando Shelton gli si è avvicinato ha detto "La giocatrice canadese ha vinto Montreal". Lo stesso Shelton, qualche ora dopo la finale, ha fatto i complimenti a Mboko su Instagram, scrivendo in riferimento all'episodio: "Congratulazioni per il titolo, Vicky Mboko. Non avevo idea di cosa stesse succedendo in quel momento, ma Toronto è impazzita per te".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Quando gioca Sinner a CincinnatiAlcaraz avvisa Sinner dopo il ko a Wimbledon