Boato improvviso del pubblico a Toronto: Shelton sbalordito e giocatori immobili in campo. Cosa è successo

Nel bel mezzo della finale del Masters 1000 di Toronto tra Karen Khachanov e Ben Shelton, mentre il russo si apprestava a servire sul punteggio di 4-3 30-30 nel primo set, il pubblico canadese è esploso in un boato. Una gioia improvvisa, con applausi e urla che si sono fatte sempre più rumorose, arrivando inevitabilmente a interrompere il gioco e costringendo i due finalisti a fermarsi. Khachanov ha reagito in maniera molto pacata, come se fosse una cosa normale, e ha aspettato che dagli spalti calasse il silenzio. Sbalordito invece Shelton, il quale si è guardato intorno spaesato e non ha potuto fare a meno di chiedere cosa stesse succedendo. Dopo aver atteso alcuni secondi, e vedendo che il pubblico continuava a festeggiare, l'americano ha guardato l'avversario e si è poi diretto verso l'arbitro, chiedendogli lumi in merito all'inusuale situazione.
Cosa è successo
Il motivo del boato improvviso del pubblico a Toronto è stato il trionfo di Victoria Mboko nella finale del WTA 1000 di Montreal. Proprio in quegli istanti del primo set tra Shelton e Khachanov, la diciottenne canadese ha infatti completato la sua rimonta contro Naomi Osaka, conquistando il primo titolo in carriera nel circuito maggiore e mandando in visibilio il pubblico di casa. La notizia si è presto diffusa anche a Toronto e gli spettatori hanno voluto regalare il giusto tributo alla propria beniamina per l'incredibile traguardo raggiunto. L'arbitro, Fergus Murphy, evidentemente era stato informato dato che quando Shelton gli si è avvicinato ha detto "La giocatrice canadese ha vinto Montreal". Lo stesso Shelton, qualche ora dopo la finale, ha fatto i complimenti a Mboko su Instagram, scrivendo in riferimento all'episodio: "Congratulazioni per il titolo, Vicky Mboko. Non avevo idea di cosa stesse succedendo in quel momento, ma Toronto è impazzita per te".