Osaka e lo scivolone dopo la finale persa con Mboko. I social la attaccano: “Questo non si fa!”

Victoria Mboko ha completato la settimana perfetta a Montreal , superando in finale Naomi Osaka - in rimonta, con il punteggio di 2-6 6-4 6-1 - e laureandosi campionessa del WTA 1000 canadese. Una vittoria doppiamente speciale per la diciottenne, che non aveva mai conquistato un titolo nel circuito maggiore ed è riuscita a farlo proprio davanti al suo pubblico, che l'ha sostenuta a gran voce per tutto il corso del torneo e ovviamente anche nell'atto conclusivo. Persino gli spettatori di Toronto hanno celebrato il suo trionfo, al punto da interrompere la finale maschile . Se da un lato c'era una ragazza al settimo cielo, dall'altro c'era tutta la delusione della sconfitta. Si tratta infatti di un ko che fa male per Naomi Osaka , tornata a disputare una finale di un torneo così importante dopo 2-3 anni di difficoltà ma incapace di sferrare la zampata finale e mettere le mani sul trofeo. Talmente distrutta emotivamente, la giapponese ha fatto una brutta figura nella cerimonia di premiazione, ricevendo una serie di critiche per il suo comportamento.

Lo scivolone di Osaka e gli attacchi social

Dopo la sconfitta Osaka non aveva chiaramente voglia di parlare. Una volta davanti al microfono, si è limitata a farfugliare un paio di frasi di circostanza: "Non voglio dilungarmi troppo. Voglio solo ringraziare tutti. Grazie al mio team, ai raccattapalle, agli organizzatori e ai volontari. Spero che abbiate passato una bella serata". Si è però dimenticata di fare i complimenti alla sua avversaria e in questa circostanza è una mancanza particolarmente grave considerando che Mboko è cresciuta avendo come idolo proprio Osaka, e la giapponese lo sapeva perché le era stato detto in conferenza stampa. Qualche ora dopo la partita, l'ex numero uno al mondo ha provato a metterci una pezza, ammettendo: "Mi sono completamente dimenticata di congratularmi con Victoria in campo. Sì, insomma, è stata davvero straordinaria". Ma i social si erano già scatenati, facendo un paragone con la cerimonia di premiazione dello US Open 2018, quando la stessa Osaka fu trascurata dal suo idolo Serena Williams. Uno dei commenti con più mi piace recitava: "Non ha saputo accettare la sconfitta. Non è stato bello".