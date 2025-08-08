Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
L’exploit in casa, la scalata nel ranking: chi è Mboko, la nuova stellina del tennis

A Montreal, la diciottenne canadese vince il suo primo titolo Wta: da inizio anno ha guadagnato oltre 300 posizioni
L’exploit in casa, la scalata nel ranking: chi è Mboko, la nuova stellina del tennis© EPA
Roale
1 min

È nata una nuova stella nel firmamento del tennis mondiale. Con la vittoria a Montreal, Victoria Mboko irrompe di prepotenza sul palcoscenico più prestigioso e si propone come una grande protagonista per il futuro. A diciotto anni (ne compirà diciannove a fine mese), davanti al pubblico di casa Mboko ha completato una cavalcata straordinaria, da favola, fino ad alzare il suo primo trofeo in carriera nel circuito maggiore. E quando il tuo primo successo arriva in un &ldquo

