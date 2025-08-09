Atp Cincinnati, Nardi vola al secondo turno: Tirante ko in due set. Eliminato Bellucci

CINCINNATI (STATI UNITI) - Esordio con vittoria per Luca Nardi nel tabellone principale del 'Cincinnati Open', il Master 1000 (combined con un Wta 1000) in sena sul cemento dell'Ohio, negli Stati Uniti. Il tennista di Pesaro, 22enne, numero 98 del mondo, ripescato nel main draw come lucky loser, vince al primo turno contro l'argentino Thiago Agustin Tirante, 135° giocatore del ranking internazionale, proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 6-4, 7-6 (5) dopo due ore di partita. Al secondo turno, Luca sfiderà il canadese Denis Shapovalov, 24esima forza del seeding.
Atp Cincinnati, Bellucci eliminato: avanza Dzumhur
Semaforo rosso invece per Mattia Bellucci. Il 24enne mancino di Busto Arsizio, numero 74 del ranking, per la prima volta in gara nel main draw del Masters 1000 statunitense, ha ceduto per 7-6 (7), 7-6 (5), dopo quasi due ore e mezza di lotta, al bosniaco Damir Dzumhur, numero 54 del ranking. Sarà dunque Dzumhur l'avversario d'esordio per lo spagnolo Carlos Alcaraz, seconda testa di serie e numero 2 del mondo, finalista nell'edizione del 2023.