Atp Cincinnati, Nardi vola al secondo turno: Tirante ko in due set. Eliminato Bellucci

Atp Cincinnati, Bellucci eliminato: avanza Dzumhur

Semaforo rosso invece per Mattia Bellucci. Il 24enne mancino di Busto Arsizio, numero 74 del ranking, per la prima volta in gara nel main draw del Masters 1000 statunitense, ha ceduto per 7-6 (7), 7-6 (5), dopo quasi due ore e mezza di lotta, al bosniaco Damir Dzumhur, numero 54 del ranking. Sarà dunque Dzumhur l'avversario d'esordio per lo spagnolo Carlos Alcaraz, seconda testa di serie e numero 2 del mondo, finalista nell'edizione del 2023.