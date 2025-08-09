Sinner-Galan diretta Cincinnati, segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE

È passato poco meno di un mese dal il trionfo nella finale di Wimbledon contro Alcaraz. Jannik Sinner ora torna in campo da testa di serie numero uno, nel Masters 1000 di Cincinnati, dove difende il titolo conquistato lo scorso anno. Il primo avversario dell’azzurro sarà Daniel Galan, tennista colombiano che occupa la 144ª posizione nel ranking ATP. Proveniente dalle qualificazioni, ha superato un turno anche nel main draw battendo in due set Kopriva. Si tratterà dunque della sua quarta partita nel torneo, mentre per Sinner - che ha beneficiato di un bye - sarà l’esordio. Segui la sfida in tempo reale sul nostro sito.

20:37

Sinner-Galan 1-0

Jannik comincia tenendo a zero il proprio turno di battuta

20:35

Sinner-Galan, si comincia

Si parte con Jannik al servizio

20:29

Sinner entra in campo

L'azzurro fa il suo ingresso in campo contro Galan accolto dagli applausi del numeroso pubblico di Cincinnati

20:18

Paul batte Martinez, ora tocca a Jannik

Lo statunitense batte lo spagnolo con un doppio 6-2. Adesso si aspetta l'ingresso in campo di Sinner

20:07

Il ritorno di Ferrara

Cincinnati sarà il primo torneo in cui il preparatore atletico Umberto Ferrara tornerà nel box di Sinner

19:55

Quando scenderà in campo Sinner

Il match tra l'azzurro e Galan è il terzo in programma sul centrale nella giornata di oggi. Il numero uno scenderà in campo dopo la gara in corso tra Paul e Martinez con l'americano avanti di un set

19:48

I precedenti tra Sinner e Galan

L'azzurro e il colombiano si sono sfidati due volte in carriera e in entrambe le occasioni Jannik si è imposto senza perdere neanche un set (primo successo in Davis nel 2021, secondo sull'erba di Wimbledon nel 2023)

Cincinnati - Stati Uniti