Medvedev, che rivalità con Sinner e Alcaraz: la stoccata e quel paragone con Djokovic sono spietati

ROMA - In attesa del debutto sul cemento del Masters 1000 di Cincinnati , Daniil Medvedev ha condiviso il suo punto di vista sulla rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Intervistato dal sito ufficiale dell’ATP, il tennista russo, ex numero 1 del ranking mondiale, ha elogiato i due giovani campioni: “Stanno giocando in modo incredibile. Sono i primi due del mondo al momento e stanno giocando meglio di chiunque altro. Mai sottovalutare, però, un terzo incomodo, che potrebbe arrivare a sfidarli per i titoli Major” .

Medvedev e il paragone con i campioni del passato

Medvedev ha poi fatto un parallelismo con il passato, ricordando gli anni d’oro della sfida tra Roger Federer e Rafael Nadal: “Ricordo bene Federer e Nadal: quando Rafa aveva 20 o 21 anni aveva già vinto due o tre Roland Garros. Si parlava tanto di quel momento in cui vinse Wimbledon per la prima volta ed era il suo primo Slam fuori dal Roland Garros. Poi, a quel punto, quando tutti pensavano che si sarebbero divisi tutti gli Slam, è arrivato quel tennista serbo (Djokovic, ndr.) e ne ha vinti più di loro”.