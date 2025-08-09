Dopo aver conquistato a Wimbledon il quarto titolo Slam della sua carriera, Jannik Sinner è ripartito da dove aveva lasciato. Il numero uno al mondo, che la scorsa settimana aveva deciso di rinunciare al Masters 1000 di Toronto , si è reso protagonista di una vittoria netta per 6-1 6-1 contro il colombiano Daniel Elahi Galan all'esordio nel Cincinnati Open , dove difende il titolo dello scorso anno. Al terzo turno l'azzurro attende la testa di serie numero 30 del tabellone Gabriel Diallo .

Sinner-Diallo, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Diallo, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma lunedì 11 agosto con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Diallo

Tra Sinner e Diallo non ci sono precedenti.

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte le partite del Masters 1000 di Cincinnati saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Masters 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.741

SECONDO TURNO – € 30.780

TERZO TURNO – € 52.726

OTTAVI DI FINALE – € 90.109

QUARTI DI FINALE – € 165.051

SEMIFINALI – € 289.956

FINALISTA – € 521.923

VINCITORE – € 969.834