Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sinner-Diallo, terzo turno Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Al rientro in campo dopo il trionfo di Wimbledon, il numero uno al mondo ha superato al debutto il colombiano Daniel Elahi Galan
2 min

Dopo aver conquistato a Wimbledon il quarto titolo Slam della sua carriera, Jannik Sinner è ripartito da dove aveva lasciato. Il numero uno al mondo, che la scorsa settimana aveva deciso di rinunciare al Masters 1000 di Toronto, si è reso protagonista di una vittoria netta per 6-1 6-1 contro il colombiano Daniel Elahi Galan all'esordio nel Cincinnati Open, dove difende il titolo dello scorso anno. Al terzo turno l'azzurro attende la testa di serie numero 30 del tabellone Gabriel Diallo

Sinner-Diallo, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Diallo, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma lunedì 11 agosto con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Diallo 

Tra Sinner e Diallo non ci sono precedenti. 

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte le partite del Masters 1000 di Cincinnati saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Masters 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.741
SECONDO TURNO – € 30.780
TERZO TURNO – € 52.726
OTTAVI DI FINALE – € 90.109
QUARTI DI FINALE – € 165.051
SEMIFINALI – € 289.956
FINALISTA – € 521.923
VINCITORE – € 969.834

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Medvedev, che rivalità con Sinner e AlcarazSinner, dopo gli Us Open sarà a Pechino