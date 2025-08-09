Dopo aver conquistato a Wimbledon il quarto titolo Slam della sua carriera, Jannik Sinner è ripartito da dove aveva lasciato. Il numero uno al mondo, che la scorsa settimana aveva deciso di rinunciare al Masters 1000 di Toronto, si è reso protagonista di una vittoria netta per 6-1 6-1 contro il colombiano Daniel Elahi Galan all'esordio nel Cincinnati Open, dove difende il titolo dello scorso anno. Al terzo turno l'azzurro attende la testa di serie numero 30 del tabellone Gabriel Diallo.
Sinner-Diallo, quando si gioca il match
La sfida tra Sinner e Diallo, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma lunedì 11 agosto con campo e orario ancora da definire.
I precedenti tra Sinner e Diallo
Tra Sinner e Diallo non ci sono precedenti.
Dove vedere il match in diretta tv
Tutte le partite del Masters 1000 di Cincinnati saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.
Masters 1000 Cincinnati, il montepremi
PRIMO TURNO – € 20.741
SECONDO TURNO – € 30.780
TERZO TURNO – € 52.726
OTTAVI DI FINALE – € 90.109
QUARTI DI FINALE – € 165.051
SEMIFINALI – € 289.956
FINALISTA – € 521.923
VINCITORE – € 969.834