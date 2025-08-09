Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Nervosismo Musetti dopo il ko con Bonzi. Si prende a schiaffi e poi sbotta: "Faccio resuscitare anche i morti, vaff..."

Un'altra sconfitta cocente per il tennista carrarino, che si è arreso in rimonta al francese all'esordio nel secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati
Nervosismo Musetti dopo il ko con Bonzi. Si prende a schiaffi e poi sbotta: "Faccio resuscitare anche i morti, vaff..."
Dopo l'infortunio all'adduttore sinistro rimediato nella semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti non riesce a ritrovarsi. Da quel momento per il tennista carrarino sono arrivate quattro sconfitte e una sola vittoria, quella conquistata all'esordio nel Masters 1000 di Toronto contro James Duckworth. A Cincinnati il tabellone sembrava poter sorridere all'azzurro che, accreditato come ottava testa di serie, ha però ceduto il passo in rimonta a Benjamin Bonzi con il punteggio di 5-7 6-4 7-6(4). Un'altra prova sottotono che suona come un campanello d'allarme in vista degli US Open, che prenderanno il via sul cemento di Flushing Meadows a partire dal 24 agosto.  

Musetti su tutte le furie a Cincinnati

Anche il linguaggio del corpo mostrato in campo è sintomo che per Musetti qualcosa non è più come prima. Nella sfida con Bonzi non sono mancati i momenti di nervosismo per l'azzurro, che anche dopo un semplicissimo rovescio sbagliato si è preso a schiaffi. Anche dopo il break subito a inizio terzo set si è più volte mandato a quel paese: "Un punto col servizio, un caz.. di punto non lo faccio. Un punto diretto nemmeno a pagarlo. Vai a fare in cu..." e ancora: "Faccio rinascere i morti. I morti che camminano, è la mia forza".

Tutte le news di Tennis

