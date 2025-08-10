Musetti ora preoccupa: altro flop e le Finals così sono a rischio

Lorenzo Musetti non vince più. Il tennista ammirato sul rosso e capace di arrivare fino alla posizione numero 6 del mondo pare un lontano miraggio. Anche a Cincinnati, infatti, crolla all’esordio perdendo la quarta partita delle ultime cinque disputate. Questa volta ha ceduto per 57 64 76(4), dopo oltre due ore e tre quarti di lotta, al francese Benjamin Bonzi, 63 ATP, protagonista al primo turno anche dell’eliminazione di Matteo Arnaldi. Per carità il cemento, a dif