Luci e ombre a Cincinnati: Sonego avanti, Cobolli torna a casa

Luci e ombre in perfetto equilibrio per gli italiani impegnati nella terza giornata del Masters 1000 di Cincinnati, andata in archivio nella tarda notte italiana. Dopo il successo show di Jannik Sinner e l'inattesa uscita di scena di Lorenzo Musetti, sono arrivate un'altra qualificazione ed un'altra eliminazione, con protagonisti Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli.
Sonego sorride, Cobolli già a casa
Accede al terzo turno Sonego, numero 36 del Ranking Atp, che non ha praticamente mai sofferto contro il belga Zizou Bergs, numero 54, regolato in due set con il punteggio di 6-3, 7-6. Il tabellone però metterà il piemontese subito di fronte ad un ostacolo durissimo: prossimo rivale sarà lo statuintense Taylor Fritz, numero 4 del mondo. Già a casa invece Flavio Cobolli, che delude contro il francese Terence Atmane, numero 136 del mondo, ma che si toglie lo sfizio di eliminare il romano, numero 22, sconfitto per 6-3, 3-6, 7-6.
Avanzano le teste di serie
Nessuna sorpresa invece dagli incontri con protagoniste le teste di serie del torneo: detto di Fritz, che si è sbarazzato agevolmente del connazionale Emilio Nava, vittorie anche per gli altri americani Tiafoe e Paul, per il canadese Auger-Aliassime e per il greco Tsitsipas. Avanti senza giocare il talentino Fonseca, che ha beneficiato del ritiro di Davidovich Fokina.