Luci e ombre a Cincinnati: Sonego avanti, Cobolli torna a casa

Luci e ombre in perfetto equilibrio per gli italiani impegnati nella terza giornata del Masters 1000 di Cincinnati, andata in archivio nella tarda notte italiana. Dopo il successo show di Jannik Sinner e l'inattesa uscita di scena di Lorenzo Musetti, sono arrivate un'altra qualificazione ed un'altra eliminazione, con protagonisti Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli.