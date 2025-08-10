"Come si gestisce un post sbornia?", l'assurda domanda ad Alcaraz e la risposta da signore di Carlos. Reazioni indignate sui social

ROMA - “Eri un po’ impegnato tra feste e discoteche. Quali sono i tuoi consigli per il dopo sbornia?”. Ecco l’incredibile domanda di una giornalista a Carlos Alcaraz. Il giovane campione spagnolo ha trascorso un periodo di vacanza e ha staccato dal tennis come normale che sia. Si è divertito senza mai esagerare. E infatti la sua risposta è da applausi: “Ho avuto sempre i miei giorni, il mio tempo per uscire la sera, il pomeriggio, sempre. La verità è che il giorno dopo, quando mi sveglio, sto bene. Non ho nessun consiglio”, ha concluso con un sorriso.