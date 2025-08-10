Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
"Come si gestisce un post sbornia?", l'assurda domanda ad Alcaraz e la risposta da signore di Carlos. Reazioni indignate sui social

Incredibile intervista al campione spagnolo che risponde con eleganza e un sorriso dei suoi
"Come si gestisce un post sbornia?", l'assurda domanda ad Alcaraz e la risposta da signore di Carlos. Reazioni indignate sui social
1 min

ROMA - “Eri un po’ impegnato tra feste e discoteche. Quali sono i tuoi consigli per il dopo sbornia?”. Ecco l’incredibile domanda di una giornalista a Carlos Alcaraz. Il giovane campione spagnolo ha trascorso un periodo di vacanza e ha staccato dal tennis come normale che sia. Si è divertito senza mai esagerare. E infatti la sua risposta è da applausi: “Ho avuto sempre i miei giorni, il mio tempo per uscire la sera, il pomeriggio, sempre. La verità è che il giorno dopo, quando mi sveglio, sto bene. Non ho nessun consiglio”, ha concluso con un sorriso.

Alcaraz pronto per la sfida a Sinner

La domanda imbarazzante ha fatto il giro dei social. Tanti utenti e tifosi di Carlos hanno criticato l'atteggiamento della giornalista: "Hai un campione così davanti e che domanda fai? Sulla sbornia!". Il debutto a Cincinnati è il suo unico pensiero: finite le vacanze è tempo di tornare a tenere la racchetta in mano. Un atleta come lui non ammette sbornie se non quelle da vittoria. La caccia a Sinner, il numero uno al mondo, riparte dal torneo americano.

