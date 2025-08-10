Darderi saluta subito a Cincinnati: ritiro per un problema fisico, avanza Comesana

CINCINNATI (USA) - Dopo Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Mattia Bellucci, l'Italia del tennis perde un altro dei suoi rappresentanti al Masters 1000 di Cincinnati, dove ha salutato subito anche Luciano Darderi , qualificato di diritto al secondo turno grazie a un 'bye' ma costretto al ritiro per un problema fisico nel match del suo esordio contro Francisco Comesana.

Darderi si ritira e saluta subito il Masters 1000 di Cincinnati

Chiamato il 'medical time-out' per sottoporsi alle cure del fisioterapista già nel primo set, perso poi 6-4, il 23enne azzurro (n.34 Atp) ha deciso poi di ritirarsi nel secondo parziale quando era sotto 3-1 e dopo aver perso il servizio a causa dell'ennesimo doppio fallo. Del suo forfait ha così beneficiato il 24enne Comesana (n.71 Atp) che al terzo turno sfiderà il 27enne Reilly Opelka (n.73 Atp).

Con Sinner ora in corsa solo Sonego e Nardi

Sul cemento del Masters 1000 di Cincinnati restano ora in corsa solamente tre italini: il numero uno del mondo Jannik Sinner, che dopo il debutto vincente con Daniel Elahi Galan è atteso ora dal confronto di terzo turno con il canadese Gabriel Diallo (n.35 Atp); Lorenzo Sonego (n.36 Atp) che ha iniziato vincendo contro il belga Zizou Bergs e se la vedrà ora con lo statunitense numero 4 del mondo Taylor Fritz e Luca Nardi (n.98 Atp) che per raggiungere i due connazionali al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati dovrà superare il canadese Denis Shapovalov (n.30 Atp).