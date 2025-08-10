Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Paolini-Krueger, terzo turno Wta 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

La numero uno azzurra, settima testa di serie del tabellone, ha ritrovato la vittoria battendo all'esordio la greca Maria Sakkari
Paolini-Krueger, terzo turno Wta 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv© EPA
2 min

Dopo due sconfitte consecutive Jasmine Paolini ha ritrovato il successo. La numero uno azzurra, settima testa di serie del tabellone, ha superato Maria Sakkari all'esordio nel Wta 1000 di Cincinnati con il punteggio di 7-6(2) 7-6(5) per approdare al terzo turno, dove affronterà la statunitense numero 35 del mondo Ashlyn Krueger.

Paolini-Krueger, quando si gioca il match

La sfida tra Paolini e Krueger, valida per il terzo turno del Wta 1000 di Cininnati, è in programma martedì 12 agosto con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Paolini e Krueger

Non ci sono precedenti tra le due giocatrici. 

Dove vedere il match in tv

La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Sky Sport, ma sarà visibile, come tutto il tabellone femminile, anche in chiaro su SuperTennis. Il match sarà inoltre disponibile in streaming sull'app Sky Go e su NOW, oltre che su SuperTenniX.

Wta 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – € 10.327 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 16.667 (35 punti)

TERZO TURNO – € 30.093 (65 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 51.936 (120 punti)

QUARTI DI FINALE – € 97.957 (215 punti)

SEMIFINALI – € 188.857 (390 punti)

FINALISTA – € 358.838 (650 punti)

VINCITRICE – € 689.338 (1000 punti)

