Cincinnati, Paolini al terzo turno: sconfitta Sakkari in due set

Jasmine Paolini approda al terzo turno del Wta 1000 di Cincinnati . La numero uno d'Italia ha sconfitto all'esordio Maria Sakkari con il punteggio di 7-6(2) 7-6(5) dopo 2 ore e 15 minuti di gioco ritrovando un suuccesso che mancava dal primo turno di Wimbledon , quando aveva sconfitto Anastasija Sevastova . A Montreal era invece arrivata l'eliminazione al debutto contro Aoi Ito . Testa di serie numero 7 del tabellone, l'azzurra ha staccato il pass per il terzo turno nel torneo dell'Ohio, dove affronterà la statunitense Ashlyn Krueger .

Il racconto del match

Nel primo set Paolini trova subito il break che le permette di portarsi avanti 3-0 e poi allunga sul 5-1 mettendo un'ipoteca sulla conquista del parziale d'apertura. L'azzurro subisce però il controbreak nel settimo game e Sakkari si avvicina ulteriormente dopo aver annullato quattro set point in risposta. La greca riesce anche a pareggiare i conti e ad approdare al tie-break, dove è però Paolini ad imporsi per 7 punti a 2. Nel secondo set è Sakkari a far gioco di testa e annullando tre palle break tra il quinto e il settimo game prima di cedere ancora al tie-break dopo aver cancellato 5 match point consecutivi dal 6-0.