Cincinnati, Paolini al terzo turno: sconfitta Sakkari in due set

Jasmine Paolini approda al terzo turno del Wta 1000 di Cincinnati. La numero uno d'Italia ha sconfitto all'esordio Maria Sakkari con il punteggio di 7-6(2) 7-6(5) dopo 2 ore e 15 minuti di gioco ritrovando un suuccesso che mancava dal primo turno di Wimbledon, quando aveva sconfitto Anastasija Sevastova. A Montreal era invece arrivata l'eliminazione al debutto contro Aoi Ito. Testa di serie numero 7 del tabellone, l'azzurra ha staccato il pass per il terzo turno nel torneo dell'Ohio, dove affronterà la statunitense Ashlyn Krueger.
Il racconto del match
Nel primo set Paolini trova subito il break che le permette di portarsi avanti 3-0 e poi allunga sul 5-1 mettendo un'ipoteca sulla conquista del parziale d'apertura. L'azzurro subisce però il controbreak nel settimo game e Sakkari si avvicina ulteriormente dopo aver annullato quattro set point in risposta. La greca riesce anche a pareggiare i conti e ad approdare al tie-break, dove è però Paolini ad imporsi per 7 punti a 2. Nel secondo set è Sakkari a far gioco di testa e annullando tre palle break tra il quinto e il settimo game prima di cedere ancora al tie-break dopo aver cancellato 5 match point consecutivi dal 6-0.