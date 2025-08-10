Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Alcaraz non stecca all’esordio e accede al terzo turno a Cincinnati

Lo spagnolo ha superato in tre set il bosniaco Dzumhur, numero 54 del ranking Atp
Alcaraz non stecca all’esordio e accede al terzo turno a Cincinnati © Getty Images
2 min

Buona la prima per Carlos Alcaraz che passa agilmente al terzo turno del "Cincinnati Open", settimo Atp Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi complessivo pari a 9.193.540 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell'Ohio. 

Cincinnati, Alcaraz batte Dzumhur 

Alcaraz ha giocato e trionfato in tre set. Lo spagnolo, seconda testa di serie del tabellone e numero 2 del mondo, dopo il bye del primo turno, ha vinto all'esordio contro il bosniaco Damir Dzumhur, numero 54 del ranking Atp (al debutto a Cincinnati ha eliminato l'azzurro Mattia Bellucci), con il punteggio di 6-1 2-6 6-3. Ai sedicesimi di finale Alcaraz sfiderà il vincente del match fra Tallon Griekspoor e Hamad Medjedovic.

 

 

 

