Tennis, riecco Nardi: batte Shapovalov e vola al terzo turno di Cincinnati

Da lucky loser a protagonista, può essere il torneo della svolta? Adesso affronterà Mensik
Tennis, riecco Nardi: batte Shapovalov e vola al terzo turno di Cincinnati
Roale
1 min

“Lucky Luca”. Lo chiamano così Nardi al torneo di Cincinnati, perché da lucky loser ora si ritrova a essere uno dei protagonisti dei primi giorni del torneo nell’Ohio. Arriva al terzo turno del mille americano dopo aver sconfitto in rimonta il canadese Denis Shapovalov (n.26) con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4 e adesso affronterà Jakub Mensik, testa di serie numero 16.  Un solo precedente tra i due, lo scorso anno a Miami, a favore del ceco. In

