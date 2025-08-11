La confessione di Alcaraz dopo la vittoria a Cincinnati: "A volte ho bisogno di..."

Se Jannik Sinner ha avuto vita facile battendo con il punteggio di 6-1 6-1 Daniel Elahi Galan in meno di un'ora di gioco, Carlos Alcaraz ha dovuto soffrire molto più del previsto per vincere all'esordio nel Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista spagnolo, anche lui alla prima partita ufficiale dopo la finale di Wimbledon, ha superato Damir Dzumhur con lo score di 6-1 2-6 6-3 per approdare al terzo turno del torneo dell'Ohio, dove affronterà Hamad Medjedovic. "Direi che devo migliorare, ovviamente - ha commentato Alcaraz nel post partita -. Ho iniziato molto bene la partita, sentendo molto bene la palla, ma qui, se ti distrai mentalmente, anche solo per uno, due o tre punti, tutto diventa ancora più complicato, è più difficile recuperare. In generale, voglio sentirmi molto meglio nella mia prossima partita".
Alcaraz: "A volte ho bisogno di staccare"
Il numero 2 del mondo ha aggiunto: "Se le cose non vanno bene, penso che devo continuare a fare quello che sto facendo, perché alla fine migliorerò e le cose andranno nella direzione giusta. Questo è quello che ho cercato di fare: se sto commettendo molti errori, so quali sono i miei obiettivi in questo torneo, come affronto ogni partita, e devo continuare così. Vorrei continuare a giocare in modo molto aggressivo. Le condizioni sono molto veloci, quindi se sei in grado di attaccare subito, tutto diventa molto più facile. Vorrei mettere in difficoltà i miei avversari e continuare a sentirmi meglio. Questo torneo è fantastico, il pubblico è fenomenale, vorrei giocare più partite qui e continuare a sentirmi meglio giorno dopo giorno. E sul tempo libero dopo i tornrei ha spiegato: "Adoro avere tempo per me stesso. Devo essere sincero. Dico sempre che è per questo che lavori: sì, adoro giocare a tennis e scendere in campo, ma a volte sono troppe settimane di fila, quindi ho bisogno di passare del tempo con i miei cari, a casa, senza fare nulla. Per me è necessario per poter tornare con tanta voglia e fame. Ho passato giorni fantastici, dopo il Roland Garros sono andato a Ibiza e sono tornato più forte per il tour sull'erba; dopo Wimbledon mi sono preso una settimana di riposo completo, sono andato nel sud della Spagna e poi sono stato due settimane a casa".