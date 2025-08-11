La confessione di Alcaraz dopo la vittoria a Cincinnati: "A volte ho bisogno di..."

Alcaraz: "A volte ho bisogno di staccare"

Il numero 2 del mondo ha aggiunto: "Se le cose non vanno bene, penso che devo continuare a fare quello che sto facendo, perché alla fine migliorerò e le cose andranno nella direzione giusta. Questo è quello che ho cercato di fare: se sto commettendo molti errori, so quali sono i miei obiettivi in questo torneo, come affronto ogni partita, e devo continuare così. Vorrei continuare a giocare in modo molto aggressivo. Le condizioni sono molto veloci, quindi se sei in grado di attaccare subito, tutto diventa molto più facile. Vorrei mettere in difficoltà i miei avversari e continuare a sentirmi meglio. Questo torneo è fantastico, il pubblico è fenomenale, vorrei giocare più partite qui e continuare a sentirmi meglio giorno dopo giorno. E sul tempo libero dopo i tornrei ha spiegato: "Adoro avere tempo per me stesso. Devo essere sincero. Dico sempre che è per questo che lavori: sì, adoro giocare a tennis e scendere in campo, ma a volte sono troppe settimane di fila, quindi ho bisogno di passare del tempo con i miei cari, a casa, senza fare nulla. Per me è necessario per poter tornare con tanta voglia e fame. Ho passato giorni fantastici, dopo il Roland Garros sono andato a Ibiza e sono tornato più forte per il tour sull'erba; dopo Wimbledon mi sono preso una settimana di riposo completo, sono andato nel sud della Spagna e poi sono stato due settimane a casa".