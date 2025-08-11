Pietrangeli e il racconto dei 92 anni: "Vorrei vivere un giorno senza dolore. Ho battuto il cancro ma non la vecchiaia"

La scomparsa del figlio Giorgio, il ricovero al Policlinico Gemelli e gli ultimi acciacchi: Nicola Pietrangeli arriva alla vigilia del compleanno con pensieri ed emozioni contrastanti: “Se ci penso… manco so come si scrive, il numero 92…”, ha detto ai microfoni di Supertennis. Pietrangeli dichiara di "essere a letto. Questo è lo stato dell’arte: doloroso, e noioso”. Poi sulle sue condizioni conferma di avere "la testa che frulla un po’. Mi ricordo bene le cose di cinquant’anni fa, ma non quelle dell’altro ieri. Mi sa che qualche ingranaggio non funziona più”.
Pietrangeli, la scomparsa del figlio e il dolore costante
Pietrangeli spera di "vivere un giorno senza dolore. Perché ho questo dolore fisso all’osso sacro che mi impedisce di muovermi. Le hanno provate tutte. E poi mi manca la peppa. Mi chiamano tutti i giorni, gli amici. Mi dicono che manca il quarto per giocare a carte. Ma mi manca il riposo, anche se tu dirai ‘ma come, sei a letto…’. No, con questo dolore è permanente non c’è un attimo di riposo. Ho battuto il cancro, ma non la vecchiaia, come dicono i miei figli". Il dramma per la scomparsa del figlio Giorgio lo ha segnato: "Ci sono quelli che si buttano per terra, che si disperano. No, io non sono tra quelli. Rivedo Giorgio come fosse oggi, lo ricordo soffrire: stava male, non si alzava dal letto. Soffriva tanto. Sua moglie, Carola, è stata una santa. È stata brava. Proprio tanto. Adesso lei e la piccola Nicola vivono da una zia”.
Pietrangeli, la battuta su Sinner e la telefonata di Mattarella
Pietrangeli ricorda con ironia un episodio accaduto nei giorni scorsi: "Mi squilla il telefono, ma io in quel momento avevo una crisi di tosse. Alla fine rispondo, ma tossivo e non capivo bene le parole dell’interlocutore. Così continuavo a dire: ‘ma chi sei? Chi sei?’. Perché dall’altra parte del telefono c’era una vocina gentile che quasi sussurrava. E alla fine ho sentito: ‘Sono Sergio Mattarella…’. Che figuraccia, non ho smesso di scusarmi poi con la sua segretaria“. Chiusura dedicata a Jannik Sinner. Pietrangeli allontana le voci legate ad una presunta rivalità con il campione azzurro: "Nelle interviste mi cambiano le parole. Sai, alla fine quello che non capisco è come la gente possa pensare che io voglia parlare male di Sinner perché rosico. Ma perché? Perché dovrei parlarne male? Ma come si permettono? Ma chi li conosce?”.
