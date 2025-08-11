Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Tsitsipas e la confessione sul padre: "Devo essere onesto, non ho mai lavorato così. E adesso..."

Dopo il divorzio da Ivanisevic e la lunga crisi di gioco e risultati, che lo ha fatto precipitare nel Ranking Atp, il greco è ripartito dal genitore. Con grande soddisfazione
Tsitsipas e la confessione sul padre: "Devo essere onesto, non ho mai lavorato così. E adesso..."© EPA

È un nuovo capitolo di tennis e vita quello iniziato da Stefanos Tsitsipas, che dopo il traumatico divorzio dal tecnico Goran Ivanisevic e un periodo di buio a livello di gioco e risultati, che gli è costato una scalata all'indietro nel Ranking Atp, ha deciso di voltare pagina, tornando alle origini e decidendo di affidarsi nuovamente alla guida del padre Apostolos. Gli anni della conflittualità padre-figlio, le burrasche private portate anche in campo, sembrano ormai alle spalle, all'insegna di un rapporto più maturo, che soddisfa finalmente l'ex numero 3 del Mondo a 360°.

La gioia per il rapporto ritrovato con il padre

A raccontare con orgoglio il cambiamento è lo stesso Tsitsipas, che in una lunga intervista a Tennis Channel ripercorre le tappe del difficile rapporto con il genitore, fino al nuovo approccio, che lo sta spingendo verso una nuova pagina della sua carriera: "È fantastico fare nuovamente squadra con lui. Abbiamo lavorato insieme per tantissimi anni, abbiamo dei ricordi bellissimi insieme, ma è anche vero che il rapporto padre-figlio a volte può essere complicato. Abbiamo avuto momenti migliori e momenti peggiori, ma nessuno è perfetto. Mi sono aperto con lui come mai prima d'ora, non ero mai stato così trasparente con lui. È una persona fantastica ed è lui che mi ha plasmato non solo come tennista, ma anche come persona. Gli devo molto. Voglio costruire qualcosa di speciale, qualcosa di memorabile e duraturo nella mia carriera".

Gli effetti postivi e l'ammissione: "Ne avevo bisogno..."

I risultati si sono iniziati a vedere e il debutto a Cincinnati con Maroszan ha restituito a Tsitsipas sensazioni positive: "Mi sono sentito molto più sicuro nel servizio e anche psicologicamente ho fatto un passo avanti. Merito di mio padre: non ho mai lavorato con nessuno con tanta determinazione, è in grado di passare in campo ore ed ore fino ad ottenere il risultato prefissato. Questo è fonte di ispirazione e mi spinge a fare qualsiasi cosa per ottenere il meglio da me stesso. Nell'ultimo anno mi era stato vicino come padre, certo, ma più passiamo insieme il tempo in campo e più capisco quanto mi fosse mancato come allenatore e mi rendo conto di quanto ne avessi bisogno".

