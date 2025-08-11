Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Paolini e l'amara frase dopo la sofferta vittoria con Sakkari: "Se penso che nel primo set..."

La numero uno d'Italia ha ritrovato un successo che mancava dal primo turno di Wimbledon e ha staccato il pass per il terzo turno di Cincinnati
Paolini e l'amara frase dopo la sofferta vittoria con Sakkari: "Se penso che nel primo set..."
2 min

Jasmine Paolini ha staccato il pass per il terzo turno del WTA 1000 di Cincinnati. La numero uno d'Italia ha sconfitto Maria Sakkari con il punteggio di 7-6(2) 7-6(5) per ritrovare una vittoria che mancava dal primo turno di Wimbledon. Da quel momento era arrivata la sconfitta al secondo turno dei Championships contro Kamilla Rakhimova e l'eliminazione al debutto a Montreal contro la giapponese Aoi Ito. Una vittoria importante, dunque, per ritrovare fiducia nonostante le tante difficoltà: al terzo turno l'azzurra affronterà Ashlyn Krueger.

Paolini, il commento dopo la vittoria con Sakkari

"È stata una partita complicata, se penso che nel primo set ero avanti 5-1 - ha ricordato la toscana nel post partita -. Ma lei ha giocato alla grande e quando serve così bene, e si muove così bene, in queste condizioni diventa un’avversaria difficile. Ci sono stati un po’ di alti e bassi nella mia prestazione, come un giro sulle montagne russe che sono qua vicino. Diciamo che sarebbe meglio andare diretti nelle partite, senza troppi su e giù, ma va bene anche così. Non so cosa faccia la differenza sul veloce: cercavo di non avere fretta, di stare lì ed aspettare la palla giusta per tirare il vincente. Ed ho anche cercato di servire al meglio nei momenti importanti, o almeno ho provato a farlo. Il servizio non è la mia arma migliore ma ci ho provato ragazzi, grazie a tutti".

