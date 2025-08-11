Paolini e l'amara frase dopo la sofferta vittoria con Sakkari: "Se penso che nel primo set..."

Paolini, il commento dopo la vittoria con Sakkari

"È stata una partita complicata, se penso che nel primo set ero avanti 5-1 - ha ricordato la toscana nel post partita -. Ma lei ha giocato alla grande e quando serve così bene, e si muove così bene, in queste condizioni diventa un’avversaria difficile. Ci sono stati un po’ di alti e bassi nella mia prestazione, come un giro sulle montagne russe che sono qua vicino. Diciamo che sarebbe meglio andare diretti nelle partite, senza troppi su e giù, ma va bene anche così. Non so cosa faccia la differenza sul veloce: cercavo di non avere fretta, di stare lì ed aspettare la palla giusta per tirare il vincente. Ed ho anche cercato di servire al meglio nei momenti importanti, o almeno ho provato a farlo. Il servizio non è la mia arma migliore ma ci ho provato ragazzi, grazie a tutti".