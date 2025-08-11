Paolini e l'amara frase dopo la sofferta vittoria con Sakkari: "Se penso che nel primo set..."

Jasmine Paolini ha staccato il pass per il terzo turno del WTA 1000 di Cincinnati. La numero uno d'Italia ha sconfitto Maria Sakkari con il punteggio di 7-6(2) 7-6(5) per ritrovare una vittoria che mancava dal primo turno di Wimbledon. Da quel momento era arrivata la sconfitta al secondo turno dei Championships contro Kamilla Rakhimova e l'eliminazione al debutto a Montreal contro la giapponese Aoi Ito. Una vittoria importante, dunque, per ritrovare fiducia nonostante le tante difficoltà: al terzo turno l'azzurra affronterà Ashlyn Krueger.
Paolini, il commento dopo la vittoria con Sakkari
"È stata una partita complicata, se penso che nel primo set ero avanti 5-1 - ha ricordato la toscana nel post partita -. Ma lei ha giocato alla grande e quando serve così bene, e si muove così bene, in queste condizioni diventa un’avversaria difficile. Ci sono stati un po’ di alti e bassi nella mia prestazione, come un giro sulle montagne russe che sono qua vicino. Diciamo che sarebbe meglio andare diretti nelle partite, senza troppi su e giù, ma va bene anche così. Non so cosa faccia la differenza sul veloce: cercavo di non avere fretta, di stare lì ed aspettare la palla giusta per tirare il vincente. Ed ho anche cercato di servire al meglio nei momenti importanti, o almeno ho provato a farlo. Il servizio non è la mia arma migliore ma ci ho provato ragazzi, grazie a tutti".