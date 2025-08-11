Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il direttore di Toronto avverte Alcaraz e Sinner: "Dovrebbero impegnarsi a giocare tornei importanti..."

Le parole di Karl Hale, direttore del Masters 1000 canadese, dopo un'edizione orfana dei primi due giocatori della classifica mondiale
Il direttore di Toronto avverte Alcaraz e Sinner: "Dovrebbero impegnarsi a giocare tornei importanti..."
2 min

Quella del 2025 non è stata per il Masters 1000 di Toronto un'edizione da ricordare. Il torneo canadese ha ricevuto il forfait della maggior parte dei giocatori appartenenti alla Top 10 e soprattutto quello di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che dopo la finale di Wimbledon hanno deciso di prolungare le proprie vacanze per rimandare il rientro a Cincinnati. A pochi giorni dalla fine dell'avento è arrivata la reazione di Karl Hale, direttore del torneo, che commentato: "È un problema. Il calendario troppo lungo. Ci sono troppi tornei. Troppi 250 e 500. Adesso arriverà anche l’evento in Arabia Saudita e presto diranno dove si svolgerà e quanto durerà e poi il resto del calendario".

Hale "bacchetta" Sinner e Alcaraz

In particolare, sull'assezza dei primi due giocatori della classifica mondiale, Hale ha sottolineato: "Per quanto riguarda il ritiro dei giocatori di punta, non è certo quello che vogliamo. Draper e Djokovic hanno saltato anche Cincinnati quindi significa che hanno avuto degli infortuni. Carlos e Sinner, invece, penso che dovrebbero guardare al nostro tour, l’ATP, e impegnarsi a giocare i tornei più importanti. Quindi stiamo parlando con loro per assicurarci che in futuro partecipino al nostro evento. Inoltre, l’anno prossimo ci saranno tre settimane tra Wimbledon e Montreal. Quest’anno erano due settimane. È stato un passaggio davvero serrato".

Tutte le news di Tennis

