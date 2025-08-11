Paura a Cincinnati: Rinderknech si sente male e si accascia a terra

Il caldo che supera i 35°, l'umidità al 50%, un match combattutissimo e il malore improvviso. Attimi di grane spavento a Cincinnati durante la partita tra Arthur Rinderknech e Felix Auger-Aliassime , che valeva un posto negli ottavi di finale degli US Open 2025 . Nel secondo set, proprio quando il canadese era riuscito a recuperare il break perso in apertura e riportare il punteggio sul 2-2, il francese ha avuto un malore e si è accasciato per terra nel tentativo di raccogliere il suo asciugamano per togliersi il sudore dal viso. Fortunatamente sono subito intevenuti il giudice di sedia e lo stesso Auger-Aliassime, che sono corsi verso Rinderknech , insieme allo staff medico, per accertarsi delle sue condizioni.

Rinderknech, il messaggio dopo il malore agli US Open

Solo un grande spavento e un malore dovuto alle temperature elevate, che stanno purtroppo caratterizzando questo Masters 1000 in Ohio. Rinderknech non ha perso conoscenza ed è riuscito a distendersi all'ombra dei tabelloni, a bordo campo, mettendosi l'asciugamano in faccia per cercare di rinfrescarsi. Il mancamento è durato solo qualche minuto, ma ha lasciato il francese molto debilitato: nonostante abbia avuto inizialmente la forza di riprendersi e di giocare due set, poi ha dovuto arrendersi e ritirarsi dal match sul punteggio di 4-2 per Auger-Aliassime. "È una questione di sopravvivenza. Praticare uno sport come questo, nel bel mezzo del caldo, non fa bene né al corpo né alla testa", aveva detto già domenica scorsa Rinderknech.

Una volta passata la paura, Arthur ha voluto tranquillizzare tutti sui social scherzando sull'accaduto: "Ho provato la versione 'plancha' del GreenSet di Cincinnati. Verdetto: non mi è piaciuto per niente. Un bel bicchiere d'acqua e si riparte. Sto bene, grazie a tutti per i vostri messaggi d'affetto".