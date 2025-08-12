Cincinnati, Sinner vola agli ottavi: Diallo ko in due set 

Dopo la vittoria lampo conquistata contro Daniel Elahi Galan (6-1 6-1 in appena 59 minuti di gioco), Jannik Sinner è tornato in campo per continuare la sua corsa alla difesa del titolo nel Masters 1000 di Cincinnati. Per il numero uno al mondo è arrivata la nona vittoria consecutiva dopo il successo ottenuto contro il canadese, testa di serie numero 30 del tabellone, Gabriel Diallo. 6-2 7-6(6) il risultato maturato in un'ora e 49 minuti di gioco che ha permesso a Sinner di approdare agli ottavi di finale, dove attende il francese Adrian Mannarino.
Il riassunto del match
Inizia in salita la partita di Sinner, che perde la battuta nel secondo game ed è costretto a rincorrere in svantaggio di un break. Diallo non riesce però a confermare quanto appena ottenuto e Sinner trova il controbreak, riuscendo poi a pareggiare i conti sul 2-2 e anche a strappare nuovamente la battuta al canadese per allungare sul 3-2. Il numero uno al mondo conferma il vantaggio e poi vola sul 5-2 prima di chiudere il parziale d'apertura al secondo set point. Più equilibrio nella seconda frazione, dove Diallo annulla una palla break nell'undicesimo game e poi riesce ad approdare al tie-break. Sinner cancella un set point in risposta sul 6-5 e poi ribalta la situazione per chiudere la partita.