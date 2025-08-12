Cincinnati, Sinner vola agli ottavi: Diallo ko in due set 

Dopo la vittoria lampo conquistata contro Daniel Elahi Galan (6-1 6-1 in appena 59 minuti di gioco), Jannik Sinner è tornato in campo per continuare la sua corsa alla difesa del titolo nel Masters 1000 di Cincinnati . Per il numero uno al mondo è arrivata la nona vittoria consecutiva dopo il successo ottenuto contro il canadese, testa di serie numero 30 del tabellone, Gabriel Diallo . 6-2 7-6(6) il risultato maturato in un'ora e 49 minuti di gioco che ha permesso a Sinner di approdare agli ottavi di finale, dove attende il francese Adrian Mannarino .

Il riassunto del match

Inizia in salita la partita di Sinner, che perde la battuta nel secondo game ed è costretto a rincorrere in svantaggio di un break. Diallo non riesce però a confermare quanto appena ottenuto e Sinner trova il controbreak, riuscendo poi a pareggiare i conti sul 2-2 e anche a strappare nuovamente la battuta al canadese per allungare sul 3-2. Il numero uno al mondo conferma il vantaggio e poi vola sul 5-2 prima di chiudere il parziale d'apertura al secondo set point. Più equilibrio nella seconda frazione, dove Diallo annulla una palla break nell'undicesimo game e poi riesce ad approdare al tie-break. Sinner cancella un set point in risposta sul 6-5 e poi ribalta la situazione per chiudere la partita.