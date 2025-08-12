Sinner-Mannarino, ottavi Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sinner-Mannarino, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Mannarino, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma mercoledì 13 agosto sul P&G Center Court con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Mannarino

Sono tre i precedenti tra Sinner e Mannarino, con il numero uno al mondo avanti 3-0 nel conto dei confronti diretti. L'azzurro si è imposto nell'ultima sfida andata in scena in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells nel 2023 e ha perso l'unico set contro il francese al secondo turno del Canada Open del 2022.

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte le partite del Masters 1000 di Cincinnati saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Masters 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.741

SECONDO TURNO – € 30.780

TERZO TURNO – € 52.726

OTTAVI DI FINALE – € 90.109

QUARTI DI FINALE – € 165.051

SEMIFINALI – € 289.956

FINALISTA – € 521.923

VINCITORE – € 969.834