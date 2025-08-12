Sinner-Mannarino, ottavi Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Un'altra vittoria in due set per Jannik Sinner. Dopo aver conquistato contro Daniel Elahi Galan la vittoria più veloce della sua carriera a livello di circuito maggiore, il numero uno al mondo ha fatto un altro passo importante verso la difesa del titolo battendo la testa di serie numero 30 del tabellone Gabriel Diallo con il punteggio di 6-2 7-6(6) per approdare agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati.
Sinner-Mannarino, quando si gioca il match
La sfida tra Sinner e Mannarino, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma mercoledì 13 agosto sul P&G Center Court con orario ancora da definire.
I precedenti tra Sinner e Mannarino
Sono tre i precedenti tra Sinner e Mannarino, con il numero uno al mondo avanti 3-0 nel conto dei confronti diretti. L'azzurro si è imposto nell'ultima sfida andata in scena in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells nel 2023 e ha perso l'unico set contro il francese al secondo turno del Canada Open del 2022.
Dove vedere il match in diretta tv
Tutte le partite del Masters 1000 di Cincinnati saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.
Masters 1000 Cincinnati, il montepremi
PRIMO TURNO – € 20.741
SECONDO TURNO – € 30.780
TERZO TURNO – € 52.726
OTTAVI DI FINALE – € 90.109
QUARTI DI FINALE – € 165.051
SEMIFINALI – € 289.956
FINALISTA – € 521.923
VINCITORE – € 969.834