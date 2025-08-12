Incredibile Sinner, non è soddisfatto del servizio con Diallo e torna subito in campo…

Quando si parla di Jannik Sinner spesso c'è il rischio di ripetersi, ma ogni volta l'azzurro ribadisce di non essere numero uno al mondo per caso. Anzi, la sua cura per i dettagli che arriva a sfiorare l'ossessione (in modo positivo) non smette di sorprendere. Basta guardare quanto accaduto in occasione del Masters 1000 di Cincinnati . Dopo il comodo esordio contro Galan , in cui ha impiegato la bellezza di 59 minuti per liquidare l'avversario, Sinner ha incontrato qualche difficoltà in più nel match di terzo turno contro il canadese Diallo . 6-2 7-6 il punteggio in suo favore, ma è riuscito a evitare il terzo set grazie i colpi da campione che si ritrova, come l'irreale risposta di dritto sfoderata sul 5-6 nel tie-break. Jannik non è stato però soddisfatto di come ha servito nel match in Ohio, perciò a fine partita cosa ha fatto? È tornato in campo per lavorare su questo colpo.

La decisione di Sinner dopo la partita

Il match di Sinner era programmato per l'una di notte italiana (le 19 in Ohio), tuttavia è slittato di 50 minuti a causa di un problema tecnico a Cincinnati. Poco male perché l'italiano ha trionfato in un'ora e 49 minuti di gioco, qualificandosi per gli ottavi di finale. C'è però una nota stonata nonostante il successo: il 50% di prime in campo. Una percentuale troppo bassa per gli standard di Sinner, che infatti ha preso una decisione drastica. Dopo la classica intervista post-match, si è fiondato su uno dei campi d'allenamento insieme al suo team e ha iniziato ad allenare il servizio. Magari può sembrare una cosa normale, ma erano comunque le 10 di sera passate. E poi avrebbe tranquillamente potuto farlo all'indomani dato che il nuovo format dei Masters 1000 spalmati su due settimane prevede un giorno libero tra un match e l'altro. Jannik però non ne ha voluto sapere ed è subito tornato in campo. Alla fine, però, c'è stato spazio anche per un po' di meritato divertimento con la classica partita a calcio-tennis.