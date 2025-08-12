Raducanu distratta dal pianto di un bambino, chiede l’intervento dell’arbitro: che se la ride...

Raducanu distratta dal pianto di un bambino a Cincinnati

È successo nel terzo e decisivo set della partita, quando la 22enne britannica (n.39 del ranking e finita di recente al centro di voci dl gossip per una presunta relazione con Carlos Alcaraz) era sotto 3-4 e si apprestava a servire ma allargando le braccia si è lamentata con il giudice di sedia per il rumore provocato dal pianto di un bambino. "È un bambino, vuoi che mandi il bambino fuori dallo stadio? Posso farlo, ma per il momento devi continuare" ha risposto sorridendo l'arbitro, con Raducanu che a quel punto ha scrollato le spalle ed è tornata a giocare, vincendo il game e riagganciando così sul 4-4 la sua avversaria che però alla fine l'ha spuntata al tie-break (7-6, 4-6, 7-6), staccando così il pass per gli ottavi di finale.