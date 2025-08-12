Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sprofondo Medvedev, è una crisi senza fine: "Non capisco, prima o poi..." 

Dopo un'altra deludente sconfitta a Cincinnati, il tennista russo ha analizzato il difficile periodo che sta attraversando: "C'è solo una cosa che posso fare"
2 min

Prima del Masters 1000 di Cincinnati, l'australiano Adam Walton non aveva mai battuto in carriera un top 50. Poi ha trovato sulla sua strada Daniil Medvedev e c'è riuscito. L'ha fatto in rimonta, con il punteggio di 6-7 6-4 6-1, ottenendo il successo più prestigioso della sua carriera. Per il russo invece si tratta dell'ennesima brutta figura, oltre che del secondo ko all'esordio negli ultimi quattro tornei (l'altro a Wimbledon). Al momento Medvedev è senz'altro uno dei tennisti più in difficoltà nel circuito ATP, ma almeno c'è un lato positivo, vale a dire che ne è consapevole. Lo ha detto chiaramente in conferenza stampa, commentando la sorprendente battuta d'arresto e il complicato periodo che sta vivendo. C'è però anche un lato negativo: Daniil non sa quale sia la causa di questo crollo e dunque non può far altro che continuare a lavorare duramente nella speranza di uscire dal tunnel.

L'analisi di Medvedev

Il moscovita non ha cercato scuse per il ko, ma ha sottolineato l'impatto che hanno avuto caldo e umidità nella sua prestazione a Cincinnati: "Sono in un momento in cui non ho nessuna fiducia. Tuttavia giocare in queste condizioni rende tutto molto difficile dal punto di vista fisico. E allo stato attuale ho bisogno del mio corpo: se mi abbandona, non c'è nulla nel mio tennis che mi possa salvare". Il russo ha poi proseguito: "Ovviamente c'è frustrazione e delusione da parte mia, ma situazioni del genere possono accadere nel tennis. Non ho ancora trovato una soluzione e l'unica cosa che posso fare è continuare a cercarla. So che al momento sembra che non sia neanche lontanamente vicino a riuscirci, ma primo o poi ce la farò. Quello che non capisco è perché giocare con questo caldo sia per me fisicamente più impegnativo rispetto agli altri".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

