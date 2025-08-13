Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
None
Dove vedere in tv Sinner-Mannarino a Cincinnati: orario e tutte le info degli ottavi di finale

Il numero uno al mondo si gioca l'accesso ai quarti dopo il successo ottenuto in due set contro il canadese Gabriel Diallo

Sinner si gioca l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo aver superato agevolmente Galan, conquistando la vittoria più veloce della sua carriera a livello di circuito maggiore, e dopo aver battuto anche Diallo in due set, Jannik si appresta a vivere la sfida degli ottavi contro Adrian Mannarino, 37enne numero 89 del ranking Atp, che nel turno precedente ha superato in tre set Tommy Paul.

Quando si gioca Sinner-Mannarino

La sfida tra Sinner e Mannarino, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, è in calendario oggi, mercoledì 13 agosto, sul P&G Center Court come seconda partita della programmazioneo odierna, che prenderà il via alle 17 italiane. Jannik quindi scenderà in campo subito dopo la prima sfida di giornata, quella tra Tiafoe e Rune.

I precedenti tra Sinner e Mannarino

Sono tre i precedenti tra Sinner e Mannarino, con il numero uno al mondo avanti 3-0 nel conto dei confronti diretti. L'azzurro si è imposto nell'ultima sfida andata in scena in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells nel 2023 e ha perso l'unico set contro il francese al secondo turno del Canada Open del 2022.

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte le partite del Masters 1000 di Cincinnati saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Masters 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.741
SECONDO TURNO – € 30.780
TERZO TURNO – € 52.726
OTTAVI DI FINALE – € 90.109
QUARTI DI FINALE – € 165.051
SEMIFINALI – € 289.956
FINALISTA – € 521.923
VINCITORE – € 969.834

