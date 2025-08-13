Dove vedere in tv Sinner-Mannarino a Cincinnati: orario e tutte le info degli ottavi di finale

Sinner si gioca l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati . Dopo aver superato agevolmente Galan, conquistando la vittoria più veloce della sua carriera a livello di circuito maggiore, e dopo aver battuto anche Diallo in due set, Jannik si appresta a vivere la sfida degli ottavi contro Adrian Mannarino , 37enne numero 89 del ranking Atp, che nel turno precedente ha superato in tre set Tommy Paul.

Quando si gioca Sinner-Mannarino

La sfida tra Sinner e Mannarino, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, è in calendario oggi, mercoledì 13 agosto, sul P&G Center Court come seconda partita della programmazioneo odierna, che prenderà il via alle 17 italiane. Jannik quindi scenderà in campo subito dopo la prima sfida di giornata, quella tra Tiafoe e Rune.

I precedenti tra Sinner e Mannarino

Sono tre i precedenti tra Sinner e Mannarino, con il numero uno al mondo avanti 3-0 nel conto dei confronti diretti. L'azzurro si è imposto nell'ultima sfida andata in scena in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells nel 2023 e ha perso l'unico set contro il francese al secondo turno del Canada Open del 2022.