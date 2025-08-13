Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Nardi, provaci ancora a Cincinnati: agli ottavi contro Alcaraz per aiutare Sinner

L'azzurro replicherà la sfida dello scorso febbraio a Doha, quando perse ma strappando un set allo spagnolo
Nardi, provaci ancora a Cincinnati: agli ottavi contro Alcaraz per aiutare Sinner© EPA
Roale
1 min

Tra un’ipotetica finale Sinner-Alcaraz a Cincinnati, per lo spagnolo, c’è un altro ostacolo azzurro. Agli ottavi affronterà Luca Nardi, il lucky loser tanto bravo quanto fortunato. Perché da ripescato entra nel mille dell’Ohio e ora si ritrova al quarto turno di un master come solo un’altra volta gli era successo, lo scoro anno a Indian Wells. Stavolta potrebbe addirittura andare oltre perché se dovesse vincere contro il numero due del mondo

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte